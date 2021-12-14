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الشؤون الإسلامية الموريتانية تدعو الى تطهير الموروث الثقافي للمجتمع من العبودية

الشؤون الإسلامية الموريتانية تدعو الى تطهير الموروث الثقافي للمجتمع من العبودية
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

دعت وزارة الشؤون الإسلامية في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، جميع الأئمة والخطباء، إلى توحيد خطبة الجمعة المقبلة، حول "الموقف الشرعي من التفاخر بالأنساب والتنابز بالألقاب".

العالم - موريتانيا

وتأتي هذه الدعوة ضمن مساعي، وحملة، بدأها الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، يوم الجمعة الماضي، لدى افتتاحه مهرجان مدائن التراث حين دعا إلى تطهير الموروث الثقافي للمجتمع الموريتاني من عبارات وأوصاف ازدراء تجاه الشرائح والفئات الاجتماعية التي كانت تخضع لممارسات الاسترقاق (العبودية) وتمارس مهن الصناعة التقليدية والحرف مثل الصناع التقليديين ورعاة الماشية.

وأثار فيديو، نشر على وسائط التواصل الاجتماعي يزدري فيه شيخ تقليدي بارز شريحة الصناع التقليديين، جدلا واسعا وانتقادات واحتجاجات تطالب بوضع حد للنظرة الدونية للفئات التي كانت توصف بأنها في أدنى درجات السلم الاجتماعي.

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