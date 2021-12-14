الاحتلال يشكل لجنتين لتعزيز الاستيطان في الجولان السوري

العالم- الاحتلال

وقالت شاكيد في تغريدة على تويتر وفق القناة 7 العبرية اليوم الثلاثاء، "لقد وقعت على الترويج لـ" رامات ترامب" في الجولان و" جيفوت إيدن" من خلال وضع الخط الأزرق للمستوطنات وتشكيل لجان محلية.

وأضافت: "حظا سعيدا للسكان الجدد الذين سيصلون قريبا هذه الأيام للعيش في تلك المناطق"، في اشارة الى مستوطنين جدد.

وسيتم تحديد قرية ترامب بالجولان على مساحة حوالي 276 دونمًا، وستقام عليها مباني سكنية ومباني عامة ومناطق عامة مفتوحة ومنطقة صناعية محلية وطرق.

أما "جيفوت إيدن" ستقام في منطقة المجلس الإقليمي ماتيه يهودا، وصدر قرار بإنشاءها منذ عام 1998، ومنذ ذلك الحين لم يتم إنشاء المستوطنة بسبب اعتراضات الجهات المختلفة.

يشار إلى أن المستوطنة قيد الإنشاء، وتضم حاليًا حوالي 452 وحدة سكنية و 270 وحدة سكنية أخرى من المتوقع أن تسكن من قبل المستوطنين في الأعوام 2023-2022.

الأمم المتحدة تؤكد بطلان إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري

والسبت الماضي اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، مجدداً قراراً يؤكد أن جميع الإجراءات التي اتخذها أو سيتخذها كيان الاحتلال الإسرائيلي بهدف تغيير طابع الجولان السوري ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وصوتت لمصلحة القرار المعنون بـ "الجولان السوري المحتل" 149 دولة مقابل رفض كيان الاحتلال والولايات المتحدة في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت.

ويطالب القرار الكيان الاسرائيلي السلطة القائمة بالاحتلال بتنفيذ القرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي أكد فيه أن قرار “إسرائيل” فرض قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي وطالب فيه (الكيان الاسرائيلي) السلطة القائمة بالاحتلال بأن تلغي قرارها على الفور ووقف تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل وبشكل خاص وقف إقامة المستوطنات.