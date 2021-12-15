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الفتنة في مخيم البرج الشمالي + فيديو

الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

صور (العالم) 2021.12.15 – قبل أيام قليلة، وقع انفجار في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في لبنان.. وأثناء تشييع شهيد جراء الانفجار والذي هو من حركة حماس، أطلق مسلحون قيل إنهم تابعون لحركة فتح النار على المشيعين.

العالم - لبنان

على مواقع التواصل، تعليقات كثيرة ورفض واسع لمحاولات إحداث الفتنة والإضرار بمحورالمقاومة بدءا من لبنان.

"عبد الخالق عرادات" كتب في هذا السياق: هل هناك علاقة بين حادثة إطلاق النار على جنازة خلدة، وحادثة إطلاق النار على جنازة مخيم البرج الشمالي، وإطلاق النار على مظاهرة الطيونة؟ إبحث عن القاسم المشترك.

"مروى" بدورها علقت: نحن لا نريد كل القيادات التي أوصلت شعبنا إلى ما وصل إليه، نحن نحتاج إلى دم غيور على فلسطين التاريخية فقط.

أما "معين الباز" فكتب: التاريخ يعيد نفسه؟ في عام 94 كانت مجزرة مسجد فلسطين وأثناء تشييع الشهداء قاموا بإطلاق النار صوب الجنازة. واليوم وفي العام 2021 نفس السلاح المأجور سلاح المرتزقة أذناب الاحتلال في البرج الشمالي يعيدون نفس السيناريو.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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