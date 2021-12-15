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شاهد.. فيديو للطفلة التي تحقق حلمها بلقاء المرجع السيستاني

الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

حقق حلم طفلة عراقية مصابة بسرطان الدم، بلقائها، أمس الثلاثاء، المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني.

العالم-العراق

واستقبل السيد السيستاني، امس الثلاثاء، عدداً من الملاك الطبي والاداري في (مؤسسة الوارث الدولية لعلاج الاورام) التابعة للعتبة الحسينية المطهرة في كربلاء المقدسة، مع عدد من المرضى الذين يتعالجون فيها وكان من بينهم بعض الأطفال مع ذويهم.

وذكر المكتب الاعلامي للمرجع الديني، أن "السيد السيستاني استمع خلال اللقاء الى الطفلة جنات عماد عبد الوهاب) المصابة بسرطان الدم التي عبّرت عن شكرها للمرجعية الدينية في رعايتها للمرضى، وامتنانها للمبادرة الطيبة التي قامت بها العتبة الحسينية المقدسة في توفير العلاج المجاني في مراكزها لجميع المراجعين لمدة عشرين يوماً".

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