الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١
٠٩:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

واشنطن تدرس اتخاذ خطوات إضافية ضد المجلس العسكري في ميانمار

واشنطن تدرس اتخاذ خطوات إضافية ضد المجلس العسكري في ميانمار
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدرس الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها ضد المجلس العسكري في ميانمار.

العالم-الامريكيتان

وأضاف الوزير بلينكن "إن واشنطن تدرس الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها ضد المجلس العسكري في ميانمار، كما تبحث بعناية فيما إذا كانت معاملة أقلية الروهينغا المسلمة يمكن أن تشكل إبادة جماعية".

وسبق لواشنطن أن أعربت عن قلقها حيال تقارير تتهم قوات الأمن الميانمارية بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان" في ولاية تشين، وتدمير أكثر من 100 منزل وكنائس مسيحية.

وأدلى بلينكن بهذه التصريحات خلال زيارته لماليزيا، حيث قال وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا لحضور اجتماع قمة، وسيناقش وزراء خارجية الكتلة الدعوة في 19 يناير.

روابط ذات صلة

تقارير: قوات ميانمار تحرق 11 شخصا أحياء في هجوم انتقامي

المتمردون على الحكم العسكري في ميانمار يبحثون عن السلاح

ميانمار:مقتل محتجين بعد دهس سيارة أمن لإحتجاجات ضد الإنقلاب

المجلس العسكري في ميانمار يوجه تهم فساد للزعيمة السابقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الداخلية الليبية تستعرض مع المستشارة الأممية خطة تأمين الانتخابات

موسكو: مباحثات روسية أمريكية حول "الضمانات الأمنية" وملف أوكرانيا

النواب الامريكي يؤيد محاكمة كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب

ما حقيقة "الطرد المشبوه" قرب السفارة الروسية بواشنطن

واشنطن تدرس اتخاذ خطوات إضافية ضد المجلس العسكري في ميانمار

البرهان: لا تراجع عما تم اتخاذه من إجراءات وسنكمل التحول الديمقراطي