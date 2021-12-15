ما سبب تعثر صفقة تبادل الأسرى بين “حماس” وتل أبيب؟

العالم- فلسطين المحتلة

وقال هؤلاء لموقع “واللا” العبري، إن الفترة التي نعيشها هي الأنسب لإتمام صفقة تبادل، وأن هذا سيتحقق بمزيد من الضغط على قيادة حماس.

وبحسب الموقع عزا المسؤولون الإسرائيليون سبب تعثر المفاوضات حتى يومنا هذا الى عدم قدرة الطرفين على التوصل لاتفاق بشأن الثمن الذي ستدفعه "إسرائيل" لحماس مقابل عودة الأسرى والمفقودين.

وتؤكد حماس إنها تحتفظ بأربعة إسرائيليين، هم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، وآخران دخلا غزة في ظروف غامضة خلال السنوات الماضية. بينما يقبع في سجون الإحتلال الإسرائيلي نحو 4500 معتقل فلسطيني، بينهم 41 سيدة و140 قاصراً و440 معتقلاً إدارياً (دون محاكمة)، وفق إحصاء فلسطيني رسمي، في أبريل/نيسان الماضي.