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تدشين شعار الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد آية الله النمر  

تدشين شعار الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد آية الله النمر  
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت مؤسسة الشهيد آية الله النمر العالميّة تدشين شعار الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده تحت عنوان «لهم البشرى»، وحددت المدة ما بين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021 و2 يناير/ كانون الثاني 2022 لإحياء هذه الذكرى تحت وسم «أسبوع إحياء الذكرى السنويّة لآية الله الشهيد نمر باقر النمر».

العالم- السعودية

وتوجهت اللجنة لجميع المؤمنين والأحرار والشرفاء والسادة العلماء والشخصيات وجميع المؤسسات والهيئات العلمية والإعلامية والسياسية والثقافية من: منظمات وهيئات وحوزات ومدارس وقنوات وإذاعات ومراكز ومنتديات في العالم أن تحيي هذه الذكرى بإقامة مختلف الفعاليات والأنشطة تخليدًا لذكرى الشهيد الكبير، وإحياء مآثره الخالدة في العالم.

كما دعت إلى تشكيل اللجان لإحياء الذكرى، وطالبت جميع الأحرار والشرفاء بتكثيف النشر والتوزيع لكل ما يرتبط بها من خلال تنظيم والندوات والمهرجانات وإقامتها، وتكثيف النشر الإعلامي في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي وتصميم الملصقات والبوسترات وطباعتها ونشرها وغيرها من الأنشطة.

ودعت اللجنة الدولية لإحياء الذكرى السنوية للشهيد أيضًا أئمة صلاة الجمعة في العالم الإسلامي إلى تخصيص جزء من خطابات صلاة الجمعة للحديث عن الشهيد، وذكر مواقفه الرسالية الصادقة وشجاعته في مواجهة الظلم والاستبداد، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على النظام السعودي لتسليم جثمانه لذويه، وحثت المنظمات والهئات السياسية والحقوقية والإعلامية في العالم على تبني حملة عالمية لمناهضة أحكام الإعدامات السياسية وتجريم تنفيذها.

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