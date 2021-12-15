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اليونسكو تدرج "نواعير العراق" على لائحة التراث العالمي

اليونسكو تدرج
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الثقافة في العراق، اليوم الأربعاء، عن إدراج ملف نواعير العراق على لائحة التراث العالمي غير المادي.

العالم - العراق

وقالت الثقافة بحسب السومرية نيوز، إن "منظمة اليونسكو وافقت اليوم الأربعاء، على إدراج ملف نواعير العراق على لائحة اليونسكو في الدورة السادسة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، المنعقدة حالياً في العاصمة الفرنسية باريس للمدة من الثالث عشر ولغاية الثامن عشر من الشهر الجاري، التي يشارك فيها العراق بملفين حيويين وهما: فنون الخط العربي، وحرفة صناعة النواعير".

وكانت منظمة اليونسكو، أدرجت أمسِ الثلاثاء، ملف العراق في فنون الخط العربي، على لائحة التراث غير المادي، وبهذا يكون العراق قد سجل ملفين مهمين على لائحة اليونسكو.

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