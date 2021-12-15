الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١
٠٦:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

3 مراسيم للرئيس الأسد لرفع رواتب وأجور و تعويضات الموظفين

3 مراسيم للرئيس الأسد لرفع رواتب وأجور و تعويضات الموظفين
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء ثلاثة مراسيم تشريعية لرفع رواتب وأجور و تعويضات العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية. 

العالم - سوريا

وفيما يلي نص المرسوم:

أولاً: المرسوم رقم 29 للعام 2021 أضاف زيادةً بنسبة / 30%/ إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من مدنيين و عسكريين، كما تسري هذه الزيادة على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معيّنين بجداول تنقيط أو بموجب صكوكٍ إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

كما نص المرسوم على رفع الحدالأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح /92970/ ليرة سورية شهرياً.

ثانياً: المرسوم رقم 30 منح أصحاب المعاشات_التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادةً قدرها /25%/ من المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة المذكورة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.

ثالثاً: المرسوم رقم 31 نص على احتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل... (بدلاً من احتسابها على أساس الرواتب والأجور النافذة بتاريخ 2013/6/30).

روابط ذات صلة

الرئيس السوري يستقبل مفوضة رئيس روسيا الاتحادية لحقوق الأطفال

سوريا.. زيادة في كتلة الرواتب والأجور بنسبة 56% في موازنة 2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. كتائب القسام تطلق مناورات "درع القدس"

بالفيديو..صفري يكشف استراتيجية اقتصادية جديدة لطهران مع جيرانها

جريمة جديدة لطيران العدوان السعودي في مقبنة بتعز

غانتس يدخل العزل بعد تشخيص إصابة بكورونا بين أحد مساعديه

روسيا تسلم إلى الولايات المتحدة اقتراحاتها بشأن "الضمانات الأمنية"

البنتاغون: بوتين لم يتخذ بعد قراره حول أوكرانيا ونحاول التأثير عليه