رايتس ووتش تطالب الفنانين بالتحدث عن الانتهاكات في السعودية

العالم- السعودية

ورأت المنظمة في تقرير أنه "يتعين أيضا على من سيقدمون عروضهم في الحدث الذي ترعاه الحكومة السعودية، وكذلك المؤثرون (الإنفلوينسرز) الذين يروجون له، النأي بأنفسهم عن محاولات البلاد تلميع سجلها الحقوقي المروع".

وأشارت إلى أنه "بينما يضاعف "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، الذي يرأسه ولي العهد محمد بن سلمان، هذه الجهود لتنظيم فعاليات أكبر وأفضل في البلاد، كثفت الحكومة من قمعها للمعارضة السلمية"، مذكرة أنه "ما يزال عشرات النشطاء والحقوقيين السعوديين مسجونين ظلما، وتعرض بعضهم لتعذيب مروع".

واعتبرت أن "الإصلاحات الاجتماعية الأخيرة، رغم أهميتها، لا ترقى إلى مستوى امتثال السعودية للمعايير الدولية الحقوقية أو أنها تقدم حريات سطحية فقط"، مشددة على أنه "ينبغي للفنانين والمروجين في مهرجان مدل بيست ساوندستورم استخدام الميكروفونات والمسارح والمقابلات للتحدث علنا عن الانتهاكات الحقوقية في السعودية أو رفض المشاركة في أحد المخططات السعودية الأخرى لتلميع صورتها".