الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الصناعة العراقي يصـل الى عمـان لتوقيـع مُذكرة تفاهُـم فـي مجال الطاقة

وزير الصناعة العراقي يصـل الى عمـان لتوقيـع مُذكرة تفاهُـم فـي مجال الطاقة
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

وصـلَ وزير الصناعة والمعادن في العراق، منهـل عزيـز الخبـاز، مساء اليوم الأربعاء، إلى الأردن على رأس وفد وزاري.

العالم - العراق

وذكرت الوزارة بحسب "الفرات نيوز" :"الوفد ضمَّ المُستشار العلمي للوزارة عمـار عبـد الله الجنابـي والمُدراء العامين لهيأة المسح الجيولوجي العراقية والشركة العامة للصناعات التعدينية وعدد من المسؤولين بالوزارة في زيارة رسمية لغرض توقيع مُذكرة تفاهُم مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنـي".

يشار الى ان الوزير قد عقد صباح هذا اليوم في مقر الوزارة ببغداد جولة مباحثات مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني ووقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التكامل الصناعي بين العراق ومصر والاردن على ضوء مخرجات القمة الثلاثية وفي اطار التعاون الثلاثي العراقي الاردني المصري.

روابط ذات صلة

"تحالف من أجل الشعب": لن نشترك في حكومة توافقية أو أغلبية

العراق.. قيادي كردي يعلن موعد اجتماع الحزبين الحاكمين لمناقشة المناصب

قصف جوي تركي يستهدف دهوك بمنطقة كردستان العراق

الفتح يتهم أمريكا بالكذب بشأن تزويد العراق بمعلومات عن 'داعش'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. مناورات "درع القدس" وهل تنوي روسيا غزو أوكرانيا؟

روسيا تتوعد ألمانيا برد مناسب على تصرفاتها غير الودية

جيش الإحتلال ينهي مناورة "مفاجئة" استعدادا للحرب!

العراق: الإطار التنسيقي يستبعد لجوء المحكمة الاتحادية لقرار العد اليدوي

أوليانوف: الاتفاق بين إيران والوكالة سيقدم مساهمة قيمة في محادثات فيينا

بعد الإقتراحات المكتوبة وكاميرات "تسا".. إيران تحرم مفاوضي فيينا من سلاح المزاعم  