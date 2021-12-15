وزير الصناعة العراقي يصـل الى عمـان لتوقيـع مُذكرة تفاهُـم فـي مجال الطاقة

العالم - العراق

وذكرت الوزارة بحسب "الفرات نيوز" :"الوفد ضمَّ المُستشار العلمي للوزارة عمـار عبـد الله الجنابـي والمُدراء العامين لهيأة المسح الجيولوجي العراقية والشركة العامة للصناعات التعدينية وعدد من المسؤولين بالوزارة في زيارة رسمية لغرض توقيع مُذكرة تفاهُم مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنـي".

يشار الى ان الوزير قد عقد صباح هذا اليوم في مقر الوزارة ببغداد جولة مباحثات مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني ووقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التكامل الصناعي بين العراق ومصر والاردن على ضوء مخرجات القمة الثلاثية وفي اطار التعاون الثلاثي العراقي الاردني المصري.