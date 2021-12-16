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شاهد..حيل وخدع واشنطن لعدم الإنسحاب من العراق

الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

من المفترض ان تنسحب القوات الأميركية من العراق في نهاية العام الحالي 2021، حسب الإتفاق الذي تم توقيعه بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وبين الرئيس الأميركي جو بايدن.

العالم - إنقلاب الصورة

ويعتبر هذا الإنسحاب انجازًا للعراق شعبًا وحكومة وللمقاومة العراقية التي اثبتت إنها حاضرة، وستعمل على تحرير العراق من كل محتل وكل معتدي، الا ان الاميريكيين كالعادة ينافقون ويخادون، حيث قال قائد القوات الاميركية الوسطى الجنرال ماكينزي إن قوات بلاده البالغ عددها 2500 جندي ستبقى كما هي بالعراق في المستقبل المنظور، وتعتبر هذه التصريحات في منتهى الكذب والخداع والالتفاف المتمثل في استراتيجية اميركا المعهودة.

ووقع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الأميركي جوبايدن، اتفاقًا ينهي رسميًا المهمة القتالية للقوات الأميركية، حيث تنتهي هذه المهمة بحلول نهاية العام الحالي وفقًا للاتفاق.

وبدأ الإعلام الأميركي بخلق الاعذار التي ما خلق الله بها من سلطان، هي المخاوف لدى الأقليات الإثنية والعرقية في العراق من أي انسحاب اميركي من هذا البلد.وتحدث الإعلام الأميركي عن زعزعة الأمن والإستقرار في العراق بعد خروج القوات الأميركية من العراق، وسؤال يطرح نفسه من غير الاميركان زعزع امن واسقرار العراق ودعم داعش الارهابي وكل التظيمات الإهاربية في هذا البلد.

ومن دافع وحمى المسحييين والايزديين من يد الارهاب غير الحشد الشعبي، حيث يتواجد لواء كامل في الحشد الشعبي يتشكل من الطائفة المسيحية في العراق، وقدم الحشد الشعبي الالاف الشهداء في سبيل الحفاظ عن الوطن والشعب العراقي.

وقال امين عام حركة النجباء العراقية الشيخ أكرم الكعبي إن التصريحات المتكررة من قبل القيادات الأميركية تؤكد إنهم لن ينسحبوا من العراق، وهذا التأكيد بعدم انسحابهم في نهاية هذا العام 2021 يثبت إن الاحتلال الاميركي لا يحترم سيادة العراق، وهو احتلال متعجرف ولا يعترف بالقوة التي تقف امامه وتتفاوض وتتعامل معه.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/5950118

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