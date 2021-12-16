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نائب ايراني: لن نقبل اي اتفاق نووي دون توفير امن ومصالح البلاد

الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم لجنة الطاقة في مجلس الشورى الايراني النائب مصطفى نخعي ان ايران لن توافق على اي اتفاقيات دون إلغاء العقوبات وتوفير امن ومصالح البلاد الاقتصادية والتجارية.

العالم – خاص بالعالم

وقال المتحدث باسم لجنة الطاقة في مجلس الشورى الايراني ان خروج امريكا من الاتفاق النووي المشترك كان خلافا لقرارات مجلس الامن الدولي التي توفر آليات لضمان مصالح الشعوب والدول ولم تقبل بهذه الآليات المتدنية.

واشار نخعي الى ان مجلس ايران الاسلامي اصدر قانونا استراتيجيا العام الماضي يكلف الحكومة بامتلاك خطة استراتيجية وفقا للموازين القانونية لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وان لا تقبل باشراف اضافي عن البروتوكول والاستفادة من اجهزة الطرد المركزي الحديثة لتنمية الصناعة الحديثة.

واكد المتحدث باسم لجنة الطاقة في مجلس الشورى ان الحكومة الايرانية لن تتراجع امام هذا الالزام القانوني من اجل مصالح الشعب الايراني ولن توافق او توقع على اي اتفاقيات دون إلغاء العقوبات.

وشدد نخعي على ان العودة الى الاتفاق يجب ان يكون بشكل يوفر الامن والمصالح الاقتصادية والاتفاقيات التجارية وان تضمن امريكا عدم انسحابها مرة اخرى و التعويض عن الخسائر التي لحقت بايران خلال تلك الفترة.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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نائب ايراني: لن نقبل اي اتفاق نووي دون توفير امن ومصالح البلاد

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