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نهائي كأس العرب 2021 الموعد والمنتخبات

الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

يلتقي منتخبا تونس والجزائر في نهائي أسمر بامتياز لكأس العرب 2021 في قطر، يوم السبت المقبل 18ديسمبر /كانون الاول.

العالم - فيديوغرافيك

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