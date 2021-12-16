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برعاية مصطفى الكاظمي..

مجلس وزراء العراق يوقع 15 عقدا مع الصين لبناء ألف مدرسة

مجلس وزراء العراق يوقع 15 عقدا مع الصين لبناء ألف مدرسة
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

وقَّع مجلس وزراء العراق برعاية رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، على 15 عقدا مع الجانب الصيني لبناء ألف مدرسة.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء قوله في بيان، أنه "برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرت، مراسيم توقيع على خمسة عشر عقداً مع الجانب الصيني لبناء ألف مبنى مدرسي في مختلف أنحاء العراق، وذلك ضمن اتفاقية إطار التعاون بين الحكومتين العراقية والصينية".

وأوضح، أن "المدير التنفيذي للجنة العليا لبناء المدارس كرار محمد، مثَّل الجانب العراقي في التوقيع، فيما مثَّل الجانب الصيني نائب رئيس شركة باور تشاينا لي دزي، لإنشاء 679 مبنىً مدرسياً".

وأضاف، أن "التوقيع جرى مع الجانب الصيني متمثلاً بالمدير الإقليمي لشركة سينو تيك كو جون، لأجل بناء 321 مبنىً مدرسياً".

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برعاية مصطفى الكاظمي.. مجلس وزراء العراق يوقع 15 عقدا مع الصين لبناء ألف مدرسة

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