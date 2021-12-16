امریکا  تفرض عقوبات على 3 شركات بذريعة انتهاكها للحظر على ايران 

العالم - ايران

وفي تفاصيل الخبر فقد اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية 37 شركة بأنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة أو الأمن القومي (حسب زعمها) وفرضت عليها قيود تصدير.

ومن بين الشركات التي تم فرض قيود عليها هناك ثلاث شركات هي ، فيوليت للإلكترونيات ، وشركة كومتيل تكنولوجي ، وإتش إس جي إلكترونيكس ، وقد تم فرض قيود تصدير عليها بذريعة لنتهاكها للحظر الامريكي على ايران .

يشار الى ان هذه الشركات مدرجة في ما يسمى بـ "قائمة الكيانات". الشخصيات و المنظمات والحكومات المدرجة في هذه القائمة تواجه قيودا على السفر والصادرات ، وستحتاج الأطراف الأخرى إلى الحصول على ترخيص من امريكا لتصدير عناصر مثل التكنولوجيا الأمريكية إليها .

ويرى المحللون ان هذه العقوبات والتي سبقتها الأسبوع الماضي ، تاتي في اطار الحرب النفسية وممارسة الضغط على الوفد الايراني المتواجد حاليا في فيينا لمناقشة موضوع احياء الاتفاق النووي بشرط الغاء الحظر عن ايران .