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الصحة الاردنية تتخذ اجراءات لتفادي اوميكرون

الصحة الاردنية تتخذ اجراءات لتفادي اوميكرون
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الاردنية مهند النسور، إن 77 دولة في العالم سجلت إصابات بمتحور أوميكرون، بينما الدول التي لم تعلن عن تسجيله كانت عاجزة عن رصده.

العالم-الاردن

وأضاف النسور، أن مسألة انتشار المتحور الجديد في العالم نتيجة حتمية، ولا يمكن تفاديها.

وحول وصول متحور أوميكرون إلى الأردن أكد النسور، أن الكوادر المعنية على المعابر الحدودية تقوم بعملها على أكمل وجه مما أدى لاكتشاف الإصابات، بالإضافة إلى برنامج الترصد النشط في وزارة الصحة.

وتوقع النسور تسجيل إصابات إضافية جديدة من المتحور في الأردن , حسبما نقل موقع سرايا.

وأضاف أن نسبة الوفيات المسجلة في الأردن إبان الموجة الثالثة كانت منخفضة مقارنة بالموجة الأولى والثانية، بسبب التطعيم والوصل إلى المناعة التي تقلل من حالات الوفاة.

ونوه إلى أن أولويات اللجنة والجهات المعنية هي تشجيع المواطنين على تلقي المطعوم، خاصة أنه يوجد 35% من المجتمع الأردني غير متلقين للمطعوم.

وشدد على أنه يجب كذلك التشجيع على تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح والتي أثبتت نجاعتها، جراء انخفاض مناعة الأشخاص عقب فترة معينة من تلقي الجرعة الأولى والثانية.

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