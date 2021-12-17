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الغاءات السفر الى الاردن بسبب جائحة كورونا

الغاءات السفر الى الاردن بسبب جائحة كورونا
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

أُلغيت حجوزات ما لا يقل عن 400 مجموعة سياحية قادمة من إيطاليا إلى الأردن نتيجة تحذيرات بلادها للسفر إلى البلاد بشأن الوضع الوبائي لجائحة كورونا، وفق جمعية السياحة الوافدة.

العالم-الأردن

وأوضحت الجمعية أن الحجوزات الملغاة قادمة للأردن خلال فترة أعياد رأس السنة، لكن تحذيرات الاتحاد الأوروبي من السفر إلى وجهات معينة أدت إلى إلغاء الحجوزات، وفق ما نقل موقع سرايا.
وأخرجت إيطاليا الأردن ومعظم دول العالم من قائمة (D) التي يسمح بالسفر إليها لغايات السياحة إلى قائمة (E)، والتي لا يسمح للسفر إليها إلا لحالات الضرورة القصوى كالعمل والعلاج.
ويحدد التشريع الإيطالي قوائم للبلدان التي تطبق عليها تدابير مختلفة، بالإضافة إلى بعض البلدان الخاضعة لتدابير خاصة.
وأشارت الجمعية إلى بدء مجموعات سياحية قادمة من الولايات المتحدة بإلغاء سفرها إلى الأردن بعد تحذيرات من الوضع الوبائي.

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