قم المقدسة تؤبن شهداء المجزرة ضد الشيعة النيجيريين

العالم - ايران

وألقى آية الله محمد مهدي ميرباقري عضو مجلس خبراء القيادة، كلمة في المراسم التي أقيمت بمرقد السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، أعقبها قراءة دعاء كميل ثم مجلس عزاء بمناسبة الايام الفاطمية.

واُعتقل الشيخ زكزاكي في كانون الاول/ديسمبر 2015، خلال هجوم شنته قوات الجيش والشرطة على محل اقامته في ولاية كادونا، حيث أدى الهجوم الى استشهاد عدد كبير من انصاره بمن فيهم عدد من اولاده. وذكرت بعض المصادر ان عدد الشهداء في هذا الحادث الذي تزامن مع احياء مناسبة اربعين الامام الحسين عليه السلام، قد بلغ قرابة 1000 شهيد. بعضهم كان قد اقتيد قسرا وقتل بدم بارد في مكان آخر.

وقد استنكرت العديد من المنظمات الدولية لحقوق الانسان هذه المجزرة، حيث اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش النيجيري بارتكاب مجزرة بحق الشيعة ودفنهم في مقابر جماعية وإتلاف الوثائق والادلة المرتبطة بهذه الجريمة.

الجدير بالذكر ان المحكمة في نيجيريا اصدرت بتاريخ 28 تموز/يوليو2021 حكما بالافراج عن زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم زكزاكي وزوجته زينت ابراهيم، بعد ان قضيا قرابة 6 سنوات في الاعتقال ظلما وجورا. تسبب لهما تدهورا كبيرا في وضعهما الصحي إثر الحرمان من العناية الطبية والعلاجية.