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سرايا القدس: النهج الجهادي لن يتوقف حتى التحرير

سرايا القدس: النهج الجهادي لن يتوقف حتى التحرير
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

باركت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي العملية البطولية في نابلس، و التي أدت لمقتل مستوطن و اصابة أخرين بجروح.

العالم-فلسطين

و قالت السرايا في تصريح لها إن العملية البطولية تؤكد على قدرة المقاومة ويدها الطولى في الدفاع عن أبناء شعبنا في وجه إرهاب جيش العدو وقطعان المستوطنين.

ونقل موقع فلسطين اليوم, السرايا أضافت أن الضفة الباسلة بكل ما تحتويه من مخزون مقاومة لا ينضب، لا يمكنها إلا الاستمرار في المواجهة، وإشعال الأرض تحت أقدام المحتل الغاصب كنهجٍ جهادي لن يتوقف حتى التحرير بعون الله.

و قالت سرايا القدس: نشد على أيدي المجاهدين الأفذاذ في ضفة المقاومة، ونقول لهم أن الأمل بكم لن ينقطع، وستظلون مداد العز والفخار لإخوانكم المقاومين في قطاع غزة، ونبض التحرير المتجدد المتوقد يوماً بعد يوم.

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