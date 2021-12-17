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لبنان.. وفاة مواطن أحرق نفسه بسبب الأوضاع الصعبة

لبنان.. وفاة مواطن أحرق نفسه بسبب الأوضاع الصعبة
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

توفي مواطن لبناني، الخميس، متأثرا بحروق بالغة كان قد أصيب بها بعدما سكب على جسمه مادة البنزين، وأضرم النيران بجسده.

العالم-لبنان

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن "المواطن م. ح.، توفي متأثرا بحروق بالغة كان قد أصيب بها بعدما سكب على جسمه مادة البنزين وأضرم النيران بجسده قبل يومين احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة، وذلك في مدينة بعلبك في البقاع".

هذا ولامس سعر صرف الدولار في لبنان، قبل أيام قليلة عتبة الـ29 ألف ليرة لبنانية، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد التي تشهد أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي على أنها إحدى أشد 10 أزمات على مستوى العالم.

إلا أن الليرة اللبنانية عوضت بعضا من خسائرها الفادحة أمام الدولار بعد إعلان مصرف لبنان المركزي عن اتخاذ سلسلة من التدابير للجم تدهور سعر صرف الليرة.

وقد خسرت الليرة اللبنانية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء وتدهورت قدرة اللبنانيين الشرائية في ظل رفع الدعم عن المحروقات والأدوية والغذاء، فيما بات الحد الأدنى للأجور تحت عتبة ثلاثين دولارا.

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