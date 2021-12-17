شاهد.. عملية نابلس تحرج الإحتلال وفصائل المقاومة تبارك

العالم - فلسطين



العملية العسكرية ضد مستوطنين اسرائيليين شمال الضفة الغربية احرجت جيش الاحتلال الاسرائيلي واجبرته على الدفع بتعزيزات عسكرية اضافية الى المنطقة بحثا عن المقاومين المنفذين.

قائد فرقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال أفي بلوط اكد ارسال ثلاث كتائب عسكرية وقوات استطلاع واستخبارات وقوات خاصة للبحث عن منفذي عملية اطلاق النار، مشيرا الى ان التحقيق الأولي يظهر تعرض سيارة للمستوطنين الاسرائيليين لاطلاق الرصاص من كمين نصبه فلسطينيون بجانب الطريق. واوضح ان قواته العسكرية تبذل قصارى جهدها لاعتقال منفذي العملية في أقرب وقت ممكن.

مصادر أمنية فلسطينية بدورها اكدت أن قوات الاحتلال أغلقت عددا من الحواجز العسكرية أمام حركة السير ونشرت الحواجز العسكرية في محيط نابلس حيث وقعت العملية ادت الىمصرع مستوطن واصابة آخرين بجروح.

شهود عيان ذكروا أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى مكان العملية وشرعت بعمليات تمشيط واسعة تحت مظلة واسعة من القنابل المضيئة>

وذكرت مصادر الاحتلال الإسرائيلي، أن سيارة مسرعة أطلقت النار على المستوطنين قرب مستوطنة "حوماش" غرب نابلس وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي، يجري عمليات تفتيش ومطاردة لسيارة، يعتقد أن منفذي العملية استقلوها بعد إطلاق النار.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أعن سائق السيارة الإسرائيلي روايته حيث قال أنه سمع صوت رشقة حقيقة من الرصاص فأكمل مسرعاً بالسيارة وسمع المستوطن القتيل الذي كان يجلس بالخلف يقول أنه أصيب بالرصاص في رقبته مؤكدا اصابة المستوطن الذي كان يجلس بجانبه.

في المقابل اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية بما فيها حركة حماس والجهاد الاسلامي، أن العملية التي نفذها المقاومون قرب نابلس ضد المستوطنين الصهاينة، هي رد طبيعي على جرائم الكيان المحتل اليومية.

وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم ، إن العملية تمثل امتدادا لثورة الشعب الفلسطيني في ساحات النضال. موضحا ان العملية اثبتت من جديد أن الشعب الفلسطيني في الضفة سيواصل نضاله المشروع، حتى طرد المحتل من كامل الأرض الفلسطينية.

من جهته قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر، إن العملية تؤكد صوابية خيار المقاومة، وإنها الطريق الوحيد لاسترداد حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة. معتبرا ان العملية البطولية تؤكد أن المحتل الغاصب يواجه جيلاً مقاوماً، ولا يؤمن إلا بالمقاومة سبيلاً للتحرير والعودة.