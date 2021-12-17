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بدء اجتماع الجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا

بدء اجتماع الجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

بدأ الاجتماع الرابع للجنة المشتركة للإتفاق النووي، في اطار الجولة السابعة من مفاوضات فيينا، بين ايران ودول 4+1 والتي تهدف إلى الغاء اجراءات الحظر الجائرة.

العالم- ايران

وباشر اجتماع اللجنة المشتركة أعماله على مستوى مساعدي الخارجية والمدراء السياسيين لوزارات الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية ودول مجموعة "4+1" برئاسة مساعد الخارجية كبير المفاوضيين الايرانيين، علي باقري كني ومساعد مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، نيابة عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

وسيحضر الاجتماع ممثلون من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران.

وفي وقت سابق من اليوم اجتمع الخبراء الموفدين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع ممثلي مجموعة 4 + 1 والاتحاد الأوروبي، في فندق كوبورغ في العاصمة النمساوية فيينا لمواصلة المفاوضات.

وبعد انطلاق هذه الجولة من المفاوضات يوم الخميس الماضي باجتماع اللجنة المشتركة، بدأت الوفود العمل على النصوص من أجل تقليص الخلافات. ولم تقتصر مناقشة النصوص على فرق العمل بل اجرى الطرفان مفاوضات مكثفة في اطر ومستويات مختلفة في مجال رفع الحظر والقضايا النووية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان صدر صباح اليوم (الجمعة)، "سيواصل المشاركون مناقشة آفاق العودة المحتملة للولايات المتحدة إلى الإتفاق النووي ونوعية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق من قبل جميع الأطراف".

وفي سياق متصل، كتب كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، في تغريدة له اليوم (الجمعة)، عبر حسابه الخاص على "تويتر": "بعد مشاورات مع وفود أخرى، التقيت مع إنريكي مورا بعد ظهر أمس لتقييم الوضع ومناقشة المسار المستقبلي".

وأكد في تغريدته: "لقد أحرزنا تقدما جيدا هذا الأسبوع"، مضيفا: "بعد توقف لبضعة أيام، سنواصل المفاوضات".

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