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الرئيس التونسي يصدر بياناً بمناسبة ذكرى الثورة التونسية

الرئيس التونسي يصدر بياناً بمناسبة ذكرى الثورة التونسية
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

توجه الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الجمعة بالتهاني إلى التونسيين بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للثورة.

العالم - تونس

وأكد سعيد في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أن المسار لابد أن يتواصل داخل مؤسسات الدولة وفي ظل تشريعات جديدة يستعيد بها الشعب حقوقه كاملة في الشغل وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية.

وأضاف أن "السنوات التي مضت كانت سنوات فرز حقيقي ظهر فيها الذي اصطف إلى جانب الشعب والذي مازال للأسف يراوده أمل يائس في العودة إلى الوراء".

وقال: "لا يمكن بهذه المناسبة إلا أن يستحضر ذكرى الشهداء الأبطال الذين ارتفعت أرواحهم إلى الرفيق الأعلى وهم ينادون بحقهم في الحياة، كما لا بد أن نستحضر، أيضا، آلام الجرحى الذين مازالت جروح بعضهم تنزف إلى حد اليوم".

وتابع: "أرواح الشهداء وآلام الجرحى ومطالب الشعب التونسي يجب أن تبقى أمانة نحملها جيلا من بعد جيل لأننا باقون على العهد ولن نتراجع في ما عاهدنا الله والشعب عليه".

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