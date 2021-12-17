شاهد.. رباع ايراني يحطم الرقم القياسي العالمي في النتر

العالم- ايران

وحقق يوسفي المركز السابع في بطولة العالم لرفع الأثقال فئة 109 كلغ بتسجيله 183 كلغ في الخطف و 238 كلغ في النتر.

وكان رباع الوزن الثقيل الايراني سيد رسول معتمدي حصل على الميدالية الذهبية خلال منافسات بطولة العالم لرفع الاثقال فئة 102 كلغ في اوزبكستان.

الى ذلك، استطاع رباع الوزن الثقيل الايراني الاخر امير حقوقي، الحصول على الميدالية البرونزية من هذه المنافسات.

يذكر ان بطولة العالم لرفع الاثقال بدات باستضافة اوزبكستان منذ الثلاثاء 7 ديسمبر الحالي، وهي مستمرة لغاية الثامن عشر من الشهر نفسه بمشاركة 432 رباعا (245 رجال – 187 نساء) من مختلف البلدان.

ويضم منتخب ايران للرجال 10 رباعين هم: مرتضی بیكلري، میرمصطفی جوادي، سید ایوب موسوي، رضا دهدار، امیر حقوقي، سیدرسول معتمدي، علي رضا سلیماني، امیر عزیزي، علي رضا یوسفي، وآیت شریفي.

فيما يضم منتخب سيدات ايران 4 رباعات هن: سیدة ‌الهام حسیني، الناز باجلاني، یکتا جمالي، فاطمة یوسفي.