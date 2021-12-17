أردوغان يستقبل زعماء أفارقة بينهم آبي احمد في إسطنبول

العالم - أفريقيا

وأكدت الرئاسة التركية على حسابها في "تويتر" أن أردوغان عقد اليوم الجمعة في إسطنبول، على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية اجتماعات ثنائية مع المنفي وأبي أحمد ورؤساء موريتانيا، محمد ولد الغزواني، والصومال، محمد عبد الله فرماجو، ونيجيريا، محمد بخاري، وجمهورية إفريقيا الوسطى، فوستان أرشانج تواديرا، ورواندا، بول كاغامه.

ولم تكشف الرئاسة التركية عن فحوى هذه الاجتماعات التي جرت وراء أبواب مغلقة.

وتأتي محادثات أردوغان مع أبي أحمد والمنفي على خلفية استمرار النزاع المسلح في إثيوبيا وتصعيد التوتر في ليبيا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في هذا البلد.