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سفير أوكرانيا ينفي اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال!

سفير أوكرانيا ينفي اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال!
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

نفى سفير أوكرانيا لدى كيان الاحتلال، يفهين كورنيتشوك، اعتراف بلاده بمدينة القدس "عاصمة وحيدة" لإحتلال، وفق ما تناقلت وسائل إعلام صهيونية.

العالم-اوروبا

وأكد السفير، من خلال منشور على صفحته في موقع فيسبوك، أنه "يتعين حل قضية القدس من خلال المفاوضات، على أساس قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف أن "أوكرانيا تؤيد بشدة جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث يمكن لجميع الشعوب أن تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وفي ما يشبه التراجع، اعتبر السفير أن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" (Times of Israel) اقتبست جانبا من تصريحات أدلى بها، ذكرت من خلالها أن "أوكرانيا يمكن أن تعترف بالقدس عاصمة وحيدة لإسرائيل العام المقبل، وأن تفتح فرعا لسفارتها خلال زيارة يجريها الرئيس فولوديمير زيلينسكي".

تصريحات السفير، أو اقتباسات الصحيفة، أثارت جدلا واسعا، دفع وزارة الخارجية الفلسطينية لاستدعاء ممثل أوكرانيا لدى فلسطين، ماكسيم تايوكين، الذي كرر ما قاله السفير كورنيتشوك في نفيه.

لكن السفير، وفي المنشور ذاته على فيسبوك، قال إن علاقات تاريخية وثقافية وثيقة تربط البلدين، وإن هذه العلاقات ازدهرت خلال الأعوام الأخيرة.

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