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توصية أوروبية عاجلة بشأن أوميكرون

توصية أوروبية عاجلة بشأن أوميكرون
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام هولندية، بأن خبراء الصحة الذين يقدمون المشورة للحكومة الهولندية بشأن التعامل مع كوفيد-19 يوصون بأن تدخل البلاد في حالة إغلاق "صارمة"، وذلك بعد أيام قليلة من تمديد الإغلاق الجزئي حتى يناير.

العالم- أفريقيا

ونقلت محطة "آر.تي.إل" نيوز وصحيفة "إن.آر.سي هاندلسبلاد" عن مصادر داخل لجنة الخبراء، والتي لا يتم إعلان توصياتها إلا بعد أن تتخذ الحكومة قرارا، بأنها نصحت بإغلاق جميع المتاجر باستثناء الضرورية منها.

وقال وزير الصحة هوغو دي جونغ لصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الوزراء، الجمعة، إن لديه "مخاوف كبيرة" بشأن الانتشار السريع لأوميكرون، والذي ظهر بعد وقت قصير من بدء انحسار موجة سابقة من الإصابات في هولندا.

وقال دي جونغ: "لن أقول ما هي الإجراءات الإضافية التي قد تكون ضرورية، مضيفا أن الحكومة ستأخذ بنصيحة خبراء الصحة.

ومن المقرر أن تجتمع حكومة رئيس الوزراء مارك روته مع مستشاري الصحة، اليوم السبت، قبل اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الجديدة.

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توصية أوروبية عاجلة بشأن أوميكرون