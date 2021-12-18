أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 18 ديسمبر 2021

ابرار ..

توصل إيران ومجموعة أربعة زائد واحد لتفاهم حول مسودة إتفاق في مفاوضات فيينا

ايران ..

رؤساء مراكز بحوث في أمريكا يحثون بايدن على تقديم ضمانات لإيران بشأن الإتفاق النووي

اطلاعات ...

تغير موازين القوى لصالح حركة أنصار الله باليمن , والسعودية وحليفاتها تدعو لوقف لإطلاق النار

سياست روز ..

قوى العدوان على اليمن تستجدي وقفا لإطلاق النار على عتبة تحرير مدينة مأرب

جام جم ..

نبيه بري .. هناك بلدان عربية أغلقت أبوابها أمام لبنان لتفتحها على مصراعيها أمام الكيان الصهيوني

جوان ..

تفاقم الأزمة الإقتصادية في تركيا وهبوط سعر صرف الليرة لمستويات قياسية

آفتاب يزد ..

القوات اليمنية المشتركة تسقط رابع مسيرة سعودية أمريكية الصنع بأجواء مأرب خلال عشرة أيام

كيهان ..

روسيا تنسحب من معاهدة الأجواء المفتوحة وسط تهديدات غربية بمواجهة عقوبات قاسية حول أوكرانيا

حمايت ..

القائد العام للجيش يؤكد تحقيق الصناعات العسكرية الإيرانية قفزات كبرى بمسار الإكتفاء الذاتي

رسالت ..

مصرع مستوطن صهيوني وإصابة آخرين بجروح في إطلاق نار على سيارتهما بالضفة الغربية

قدس ..

الدفاع الجوي السوري يسقط سبعة صواريخ من مجموع ثمانية أطلقتها طائرات الكيان الصهيوني

ابتكار ..

وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي يؤكد أنه غير نادم على إنتقاداته للسعودية وحرب اليمن

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها، أمريكا والسعودية ترفعان الراية البيضاء، على عتبة تحرير مأرب .. دعت امريكا والسعودية وبريطانيا والامارات الى احلال وقف لاطلاق النار في محافظة مأرب اليمنية , مبررة دعوتها للحد من الازمة الانسانية .

إن هذه الدعوة محاولة من قبل البلدان المسببة للمأساة الإنسانية باليمن عرقلة تقدم القوات اليمنية المشتركة نحو مدينة مأرب فالقوات اليمنية تقف اليوم على مشارف مدينة مأرب وبات تحرير هذه المدينة مطروحا ومحتملا في كل لحظة الامر الذي اثار هلع التحالف السعودي وحماته من القوى الغربية , فتحرير مدينة مآرب سيحمل ضربة قاصمة تماما لكل مخططات السعودية وحليفاتها في اليمن . ان تحرير محافظة مأرب بالكامل سيترجم واقع الهزيمة السعودية الغربية في اليمن.

اطلاعات ..

في الشأن الافغاني كتبت صحيفة اطلاعات في مقالها، أفغانستان وتناسي الأزمة الإنسانية،.. العالم لم يعد مهتما بما يحدث في افغانستان من مآسي انسانية رهيبة, فبعد الخروج العسكري الامريكي المخزي من افغانستان ومن تبعاته وانعكاساته السياسية والاعلامية وسيطرة طالبان تراجع اهتمام وكالات الانباء العالمية والاوساط والمحافل الدولية بافغانستان.

إن أفغانستان تشهد اليوم أزمة إنسانية رهيبة حيث يعصف الجوع بملايين الأفغان في ظل عمليات تهجير قسري وضياع للأمن ان القوى الغربية ترفض حتى رفع الحجز عن اموال افغانستان المجمدة في بنوكها وذلك خوفا من استخدام طالبان لهذه الاموال لتعزيز قدراتها بدلا من تحسين الاوضاع الاقتصادية.

ان افغانستان تعيش مآساة انسانية وحسب الامم المتحدة نفسها, مآساة تهدد المجاعة ثمانية ملايين افغاني, ومآساة موجات نزوح سكاني بسبب عمليات التهجير القسري العرقية والطائفية.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها، ثمن طموحات أردوغان،.. تعصف ازمة اقتصادية خانقة بتركيا ابرز مؤشراتها انهيار سعر صرف الليرة والتضخم الاقتصادي الذي يصل الى خمسين بالمئة.

إن سياسات أردوغان الإقتصادية عامل رئيسي وراء هذه الأزمة ولكن هناك عامل رئيس آخر يتمثل بتبعات طموحاته العثمانية فهذه الطموحات التي تتجسد بتدخل تركيا عسكريا في سوريا والعراق وليبيا وحتى بمناطق جنوب القوقاز وشرق المتوسط باتت تحمل الاقتصاد التركي اعباءا مالية كبيرة, كما ان هذه الطموحات عكرت علاقات انقرة مع العديد من بلدان المنطقة واوروبا الامر الذي ترك بصمات سلبية عميقة على الميزان التجاري التركي.

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت عن زيارة وزير الدفاع البريطاني للسعودية في مقالها، لندن تركض وراء حصتها، .. بعد زيارة الرئيس الفرنسي للرياض والتي ابرم خلالها اتفاقيات عسكرية واقتصادية سارع وزير الدفاع البريطاني بدروه لزيارة الرياض..

إن زيارة الوزير بن والاس ترتبط بإبرام صفقات أسلحة مع السعودية وذلك خلف تأكيدات مشتركة بضرورة التعاون العسكري وبالطبع تخدم هذه الزيارات هدف ولي العهد باستعادة جزء من شرعيته المفقودة منذ فضيحة قتل خاشقجي الا ان للقوى الغربية خاصة فرنسا وبريطانيا هدف اخر يتمثل باقتطاع قطعة اكبر من اموال السعودية لانعاش اقتصاديات بلديهما في ظل الانكفاء الامريكي بالمنطقة عبر ابرام صفقات اسلحة مع الرياض.

كيهان ..

نشرت صحيفة كيهان تقريرا يلقي الضوء على، توجيه رئيس البرلمان اللبناني إنتقادات لنظم عربية، جاء فيه .. وجه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري انتقادات لاذعة للسعودية وحليفاتها الخليجيات قائلا ان هناك نظم عربية تفرض حصارا خانقا على لبنان وتفتح ابوابها على مصراعيها للكيان الصهوني.

بري عبر بهذه الإنتقادات الصريحة عن إستياء لبنان العميق لتصعيد السعودية وحليفاتها الضغوط ضده وذلك في اشارة لاستغلال السعودية لتصريحات متعاطفة مع الشعب اليمني ادلى بها وزير المالية جورج قرداحي قبل ان يضطر للاستقالة, لتفجير ازمة علاقات مع لبنان شملت اعلان الرياض وحليفاتها عن شبه قطيعة دبلوماسية مع حظر الاستيراد من لبنان وفي الوقت الذي يتسارع فيه مسار تطبيع هذه النظم مع الكيان الصهيوني ..

وطن امروز ..

صحيفة وطن امروز كتبت في تقريرها، الفقر یسجل رقما قیاسیا بألمانيا بسبب كورونا، .. نقلت صحيفة " دي فولت " الالمانية عن جمعية الرفاهية في المانيا قولها ان دراساتها للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعد تفشي فيروس كورونا تدل على أن مالايقل عن ستة عشر بالمئة من الألمان يعانون من الفقر بسبب كورونا في أغنى بلد بالقارة الأوروبية. وهذه النسبة تعني ان 13 مليون الماني يعانون من اللفقر.

وحسب هذه المجلة الالمانية , ادت اجراءات الاغلاق الاحترازية بالمانيا خوفا من كورونا لفقدان عدد كبير من العمال والتقنيين والموظفين لاعمالهم بالمانيا بسب حالة الركود الاقتصادي الناجمة عن هذه الاغلاقات الاجبارية . وتضيف دي فولت انه من الصعب الرهان على تحسن الاوضاع المعيشية في المانيا مالم يتم القضاء على كورونا بالكامل.