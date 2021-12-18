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الرئيس الايراني يهنئ امير دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني

الرئيس الايراني يهنئ امير دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس الجمهورية الايراني السید  ابراهيم رئيسي امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

العالم - ایران

واعرب رئيس الجمهورية في رسالة التهنئة هذه عن امله في تعزيز التعاون بين البلدين لصالح الشعبين الايراني والقطري وذلك اعتمادا على الامكانيات التي تحظى بها كلا البلدين.

وعبر رئيسي عن ارتياحه لعلاقات الصداقة بين البلدين الصديقين والشقيقين، مؤكدا على ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات بينهما في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وتقدم رئيسي بخالص التهاني للشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري بمناسبة حلول اليوم الوطني سائلا الباري تعالي بالسعادة والتوفيق لامير دولة قطر، وبالتقدم والرقي للشعب القطري.

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