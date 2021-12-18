الهجرة العراقية: إغلاق جميع مخيمات النازحين باستثناء كردستان

العالم-العراق

وقالت وزير الهجرة إيفان فائق جابرو لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة أغلقت جميع مخيمات النازحين في كافة المحافظات باستثناء في كردستان"، مبينة أنه "خلال هذا الشهر سيتم غلق آخر مخيم للنزوح في الموصل وهو مخيم الجدعة".

وأضافت أن "مخيمات الإقليم من الصعب إغلاقها لأنه لا توجد لدى الوزارة سلطة عليها وهي تابعة الى حكومة الإقليم، لكن الوزارة تنسق لغلق مخيمات دهوك واربيل والسليمانية"، مؤكدة أن "الوزارة مع العودة الطوعية لكنها ترى عدم وجود إرادة حقيقية لدى إقليم كردستان لإنهاء ملف النزوح".

ولفتت جابرو إلى ان "الوزارة لا تستطيع الضغط على حكومة كردستان لغلق المخيمات، لكنها تطلب أن يكون هناك باب حوار مع الحكومة الاتحادية لإنهاء ملف النزوح"، مشيرة إلى أن "أغلبية النازحين في مخيمات أربيل والسليمانية تم تهيئة مدنهم باستثناء أهالي سنجار لم يتم ذلك لحين تطبيق اتفاقية سنجار كي يتمكنوا من العودة إلى مدنهم".