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ترکیا
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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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رويترز: زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب مناطق بجنوب اليونان دون أنباء عن وقوع أضرار
مراسل العالم: جهات مجهولة تطلق الغاز المسيل للدموع علي ندوة لقوي الحرية والتغيير في السودان لايقافها
باقري كني: خلال محادثات فيينا توصلنا إلى وثيقتين تختلف عن وثيقة الجولات السابقة والمحادثات القادمة ستتركز على أساس هاتين الوثيقتين
علي باقري كني: إذا قبل الطرف الآخر الآراء والمواقف العقلانية للجمهورية الإسلامية فقد تكون الجولة المقبلة من المحادثات هي الجولة الأخيرة
كبير المفاوضيين الايرانيين في محادثات فيينا علي باقري كني: سرعة التوصل إلى اتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر
انريكي مورا: لدينا أرضية مشتركة حول بنود المفاوضات لكننا لم نصل الى اتفاق حتى الآن
انريكي مورا: مهمة صعبة تنتظرنا خلال الجولة الثامنة من المحادثات
انريكي مورا: من المهم جدا بالنسبة الينا أن نصل الى إتفاق في أسرع وقت ممكن
انريكي مورا: لدينا مهام معقدة في الجولة المقبلة من المحادثات
انريكي مورا: أرسينا علاقات عمل جيدة مع زملائنا الايرانيين
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 18-12-2021
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السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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