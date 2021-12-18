عملية نابلس.. فشل منظومة الإحتلال العسكرية

العالم - البوصلة



فصائلُ المقاومةِ الفلسطينية اعتبرت أنَّ العمليةَ التي نفذَها المقاومون قربَ نابلس هي ردٌ طبيعيٌ على جرائمِ كيان المحتل اليومية. فيما دفع الاحتلالُ بتعزيزاتٍ عسكرية إلى شمالِ الضفة الغربية. خصوصا ًبعد الفشلِ الامني والعسكري الواضح الذي مُنيت به قواتُه في الضفةِ الغربية.

قال مراسل قناة العالم،إن المنطقة التي وقعت فيها العملية البطولية بين جنين ونابلس تعتبر آمنة من قبل كيان الاحتلال وتوجد فيها نقاط عسكرية، لهذا السبب شكلت صدمة للاحتلال الاسرائيلي.

وتابع: اثر هذا العملية البطولية تم الدفع بقوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي الى المنطقة التي تشهد حتى الان عمليات مداهمة.

واشار مراسل العالم الى الاحتلال الاسرائيلي يخشى في كل دقيقة يتم التأخير في الوصول الى منفذ العملية فستكون هناك عملية اخرى.

ولفت مراسلنا الى انه قبل تنفيذ العملية البطولية كانت هناك عمليات هجوم شديدة على الفلسطينيين.

واوضح مراسل العالم أن هناك فكرة حول تقسيم الضفة بين مناطق للفلسطينيين ومناطق متعلقة بكيان الاحتلال.



الضيف الحلقة:

عماد ابو عواد مدير مركز القدس للدراسات