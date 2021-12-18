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دعموش: المعركة الانتخابية التي يفرضها الأميركي على جماعاته استهداف للمقاومة

دعموش: المعركة الانتخابية التي يفرضها الأميركي على جماعاته استهداف للمقاومة
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش ان المعركة الانتخابية التي يفرضها الأميركي على جماعاته هي استهداف المقاومة وحلفائها

العالم_لبنان

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "​حزب الله​" الشيخ علي دعموش، على أن "أميركا شريكة في كل الويلات والمآسي التي تعرض لها لبنان منذ تأسيسه الى الان، وهي شريكة في كل الحروب الاسرائيلية على لبنان، وفي سفك دماء الشهداء اللبنانيين، وهي اليوم أحد أهم أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان، لان ال​سياسة​ الأميركية تجاه لبنان كانت دائما ولا تزال حماية الفاسدين وتقديم مصلحة إسرائيل على مصلحة لبنان وحقوق اللبنانيين".

ورأى، خلال رعايته لحفل ديني في بلدة المعيصرة الكسروانية، أن "أميركا هي من اوصل ودعم الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان، وهي التي تحمي حيتان المال الفاسدين والنظام المصرفي الفاشل، وهي التي تمنع تسليح الجيش، وتتآمر على المقاومة لاضعاف لبنان في مواجهة إسرائيل".

واعتبر دعموش أن "​الإدارة الأميركية​ تتدخل بشكل سافر في لبنان، وتحرض اللبنانيين على بعضهم، وتدخل كطرف اساسي في ​الانتخابات النيابية​ المقبلة من خلال فرض الترشيحات والتحالفات وتمويل الحملات الاعلامية ودعم الجمعيات وبعض الأحزاب التي ترعاها في لبنان"، مؤكدًا أن "السفارة الامريكية تدير بشكل مباشر المعركة الانتخابية المقبلة، ومن تدعمهم هم من كبار الفاسدين في البلد، والعديد منهم أسوأ من الطبقة السياسية الفاسدة".

ولفت الى أن "عنوان المعركة الانتخابية التي يفرضها الاميركي على جماعاته وادواته ليس معالجة الوضع الاقتصادي والمالي وانما استهداف المقاومة وسلاحها وحلفائها".

وذكر دعموش، أن "أميركا تعمل على استمرار الضغط على لبنان، اقتصاديا وماليا، لتوظيف ذلك في الانتخابات النيابية وليدفعوا الناس نحو الاحباط واليأس وعدم المشاركة في التصويت، وهدفهم هو الحصول على الأكثرية النيابية لتحقيق الاهداف الاميركية في لبنان، وفي مقدمها إضعاف تأثير المقاومة وحلفائها، وجر لبنان نحو التطبيع مع اسرائيل".

ولفت إلى أن "الواجب الوطني يفرض علينا أن نكون جنبا إلى جنب مع حلفائنا في المعركة الانتخابية النيابية لأجل إسقاط وإفشال الأهداف الأميركية في هذه الانتخابات"، مشددًا على أن "حزب الله سيدخل في الانتخابات بكل جدية ليكون لنا حضور قوي ومؤثر وفاعل في المجلس النيابي المقبل لنحمي المقاومة ولنخدم الناس وننفذ برنامجنا الذي فيه مصلحة لبنان والشعب".

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