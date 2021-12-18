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ومن المقرر أن تنطلق المباراة النهائية لـ"مونديال العرب" في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وستجمع المنتخبين التونسي والجزائري على أرضية ملعب "البيت" الذي تتسع مدرجاته لـ60 ألف متفرج، وسيديرها الحكم الألماني دانييل سيبرت.

وسيبدأ مجيد بوقرة، المدير الفني للمنتخب الجزائري بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "نسور قرطاج":

فيما اختار منذر الكبير، المدير الفني للمنتخب التونسي التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "محاربي الصحراء":

ويتطلع المنتخب الجزائري لرفع "كأس العرب" لأول مرة في تاريخه، فيما سيحاول المنتخب التونسي إحراز لقبه الثاني بعد الأول في النسخة الأولى عام 1963.

وتأهل منتخب تونس "نسور قرطاج" إلى نهائي كأس العرب بعد تغلبه على نظيره المصري "الفراعنة" بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي ضمن نصف النهائي على ملعب "974" في الدوحة.

في المقابل، تأهل منتخب الجزائر "محاربي الصحراء" إلى النهائي بعد فوزهم في قبل النهائي على منتخب البلد المضيف "العنابي" القطري بنتيجة 2-1 على أرضية ملعب "الثمامة".

يذكر أن المنتخب القطري أحرز المركز الثالث في البطولة بعد تغلبه على نظيره المصري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "974" في وقت سابق اليوم.

وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم بالفترة بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا بعد خروج 7 منتخبات من الأدوار التمهيدية للبطولة.