عُمان وباكستان تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

العالم - عمان

وقالت وزارة الخارجية العمانية، السبت: إن الاتصال تناول "تأكيد تطلُّع البلدين إلى عقد الدورة المقبلة للجنة العمانية الباكستانية المشتركة".

وأوضح البيان أن الوزيرين ناقشا "القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتحظى سلطنة عمان بعلاقات قوية مع باكستان التي تتمتع بعلاقات واسعة مع دول الخليج كافة.

وتطورت العلاقات بين مسقط وإسلام آباد، بشكل كبير، خلال السنوات الأخيرة، خاصة على صعيد التعاون العسكري.

وتتمتع عُمان وباكستان بموقعين استراتيجيين، وهما جارتان بحريتان ولهما موانئ مهمة يفصل بينها نحو 202 ميل بحري فقط.