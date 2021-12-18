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شهداء وجرحى بغارة لطيران العدوان غرب تعز اليمنية

شهداء وجرحى بغارة لطيران العدوان غرب تعز اليمنية
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

استشهدت إمرأة وجرح آخرون إثر استهداف غارة جوية للعدوان السعودي الإماراتي على مديرية مقبنة غربي تعز اليمنية.

العالم - الیمن

وأفاد مصدر ميداني باستشهاد إمرأة وجرح آخرين بينهم 3 نساء باستهداف غارة العدوان السعودي الإماراتي سيارة أحد المواطن بمنطقة السقيع بعزلة المجاعشة بمديرية مقبنة غرب تعز وسط تحليق مكثف للعدوان على مسرح الجريمة و المناطق السكنية والقرى وخطوط السير في المربع الغربي.

يذكر ان هذه الجريمة تأتي ضمن جرائم ومجازر متواصلة يرتكبها العدوان بحق المواطنين في الساحل الغربي منذ تجدد تصعيده على الساحل منها مجزرة الحكيمة ومجزرة البرح أودت باستشهاد وجرح العشرات معظمهم أطفال ونساء إثر استهداف الغارات لمنازل وقرى المواطنين وسط صمت وتستر دولي وأممي مطبق.

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