وزير خارجية ايران يؤكد ضرورة ارسال المساعدات الانسانية الى افغانستان

العالم - ايران

وقال امير عبداللهيان في تصريح للمراسلين على هامش مشاركته في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي في اسلام آباد اليوم الاحد: يجب أن يبعث هذا الاجتماع رسالة مهمة إلى شعب أفغانستان، وهي أنه يجب دعم الشعب الأفغاني من قبل المجتمع الدولي عشية فصل الشتاء وفي الظروف الصعبة التي يمر بها، وضرورة تدفق المساعدات الإنسانية الى أفغانستان.

واضاف وزير الخارجية الايراني: في كل يوم، يتوجه حوالي 5000 لاجئ من أفغانستان إلى حدود إيران وبعض الدول المجاورة، مما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية داخل هذا البلد وتكون له عواقب وخيمة.

وتابع قائلا: إذا لم تكن أفغانستان آمنة ولا تتمتع باستقرار سياسي وأمني ، فسيكون لذلك تأثير سلبي على المنطقة.

ومضى وزير الخارجية الايراني قائلا: من أجل تحقيق الأمن في أفغانستان ، نحن بحاجة إلى حكومة شاملة بمشاركة جميع المجموعات العرقية الأفغانية، وفي هذا الاجتماع وفي المشاورات التي سنجريها، وجهودنا داخل أفغانستان من خلال التواصل مع جميع الأطراف الأفغانية، بما في ذلك هيئة الحكم المؤقتة لأفغانستان، سنسعى لتشجيع جميع الأطراف على إحلال السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان من خلال هذه الاستراتيجية السياسية، ونشهد آثارها الإيجابية على الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وكان وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية قد صرح لدى وصوله اسلام آباد فجر اليوم الاحد، ان تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان يساعد على إرساء الاستقرار السياسي والأمني ​​في هذا البلد، داعيا جميع الاطراف لتحقيق هذا الهدف.

وكان الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي المخصص لبحث لأزمة الإنسانية في أفغانستان قد بدأ اعماله ظهر اليوم الاحد في إسلام آباد.