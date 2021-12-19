هذا ما قدمته ايران من مقترحات لمساعدة شعب أفغانستان

العالم - ايران

وفي كلمة له قال امير عبداللهيان، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقدم خلال هذا الاجتماع المهم مقترحات لمساعدة شعب أفغانستان، أولاً ، تشجيع الدول الإسلامية والهيئة الحاكمة في أفغانستان وجميع الأطراف على تشكيل حكومة شاملة. ثانياً، ان شعب أفغانستان في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية. وإنشاء صندوق مالي بين الدول الإسلامية ضروري لهذا الغرض. ثالثاً، تحرير الأصول المالية لأفغانستان أمر ضروري.

وأضاف، رابعاً، لا شك في أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأمينها العام يمكن أن يلعبوا دورا مهما في المساعدة على تشكيل حكومة شاملة ومساعدة الشعب الأفغاني ومنع وقوع كارثة إنسانية جديدة.

وأعرب عن الأمل في أن يتم تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان بمشاركة جميع القوميات(قريبا) حتى يتمكن ممثلو الحكومة الأفغانية الشاملة من حضور الاجتماع القادم لمنظمة التعاون الإسلامي وألا يبقى مقعد أفغانستان فارغاً في هذه المنظمة.

وتناول الأزمة الحالية في فلسطين، وقال، نعتقد أن عودة جميع الفلسطينيين إلى أراضي أجدادهم وتشكيل دولة فلسطينية في جميع أنحاء وطنهم (التاريخي) وعاصمتها القدس، يجب أن يتم التأكيد عليه باستمرار من قبل منظمة التعاون الإسلامي.

ولفت الى ان تجربة عملية التسوية مع الكيان الإسرائيلي المزيف وتطبيع العلاقات تدل على أن القضية الفلسطينية لا يمكن حلها إلا بإنهاء كامل وحقيقي للاحتلال غير الشرعي لهذه الأرض الإسلامية.

واكد ان إيران تجدد اقتراحها بإجراء استفتاء شامل بمشاركة جميع السكان الرئيسيين في الأراضي الفلسطينية، بمن فيهم المسلمون والمسيحيون واليهود، كحل ديمقراطي.