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كمالوندي: فحص الكاميرات في "مجمع تسا" بدأ من اليوم

كمالوندي: فحص الكاميرات في
الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

 أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الايرانية "بهروز كمالوندي"، أن طهران بدأت اليوم الاحد في عملية الفحص التقني والأمني لكاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمجمع "تسا" في مدينة كرج (غربي العاصمة طهران).

العالم - إيران

واوضح "كمالوندي" في تصريح له اليوم، ان عملية فحص الكاميرات الجديدة تجري قبل استبدالها بالكاميرات التالفة.

واكد متحدث الطاقة النووية الايرانية، ان طهران كانت قد وضعت شروطاً حول استبدال كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية في كرج؛ بما في ذلك اجراء تقييم امني حول ابعاد التخريب، وادانة عمليات التخريب على لسان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واجراء فحوصات فنية وامنية على الكاميرات قبل تركيبها.

وصرح، ان مبادرة ايران الطوعية حول الموافقة على استبدال هذه الكاميرات لا تتحقق في اطار اتفاق جديد، وانما بعد تنفيذ هذه الشروط الثلاثة.

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