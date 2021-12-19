شاهد.. فضيحة الشذوذ الجنسي في مدارس الثانوية بالسعودية

العالم - السعودية

في ظل ما تقوم به السلطات السعودية لتغيير المناهج التعليمية، وايضا الغاء مواد كثيرة من الكتب، تظهر مشكلة من نوع اخر بدأت تخرج الى العلن بشكل متزايد كما يقول الناشطون وهي الشذوذ الجنسي في المدارس الثانوية. واخر فصول هذه القصة ما نشره حساب بإسم طيف يقول انه لطالبة سعودية.

في هذا الحساب تحت عنوان "ربما طيف" كتبت الطالبة السعودية حول انتشار المثلية في الثانوية التي تتعلم فيها:" كطالبة ثانوية، أحيطكم علماً بأن عمل قوم لوط أصبح بكل زاوية وبكل مكان تطّبع بشكل تامّ نجحت كل الخطط، ووقع في هذا المستنقع الكثير من هذا الجيل، فأن لم تكن الفتاة شاذة فهي مُتقبّلة، وقد تكون داعمة".

"طيف" اكملت حديثها عن هذا الواقع في تغريدة اخرى:"وليست طالبة وحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، كثير والله كثير جداً جداً جداً.. خرجت من المدرسة وخانقتني العبرة، كيف صار كذا؟ كيف؟ وكأنها دوامة سحبت البنات سحب مُخيف، اللي أراه سكرة حتى لو نصحت.. وقد جرّبت، ولكن بكل بساطة غياب عقل، فضلاً عن شعارات النسوية اللي اشوفها كل يوم في الساحة".

كلام طيف اثار ردودا كثيرة ومنها رد "نورة" التي كتبت:"الإعجاب والحب بين الفتيات في المدارس موجود ومنتشر منذ زمن طويل لكن الفرق الآن هو أن هذه التصرفات أصبح يروج لها من قبل الإعلام على أنها ليست خطأ وأنها حق من الحقوق. نسأل الله السلامة والعافية".

وعلقت "حنين" على كلام طيف قائلة:"لا استغرب كلامك حقيقة ابداً لاني عشت الجامعة وشفت ما شفت فيها. هذا الكلام قبل سبع سنوات ومؤكد ان الامر تطور جداً، لن يقف عند ذاك الحد".