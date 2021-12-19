شاهد.. طهران تبدأ بفحص كاميرات مراقبة دولية جديدة

العالم - ايران

بعد أشهر من عملية تخريب استهدفت مجمع تسا لصناعة مكونات اجهزة الطرد المركزي في مدينة كرج قرب العاصمة طهران، يعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن طهران بدأت عملية الفحص التقني والامني لكاميرات المراقبة الجديدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي من المقرر تركيبها خلال الايام القادمة في مجمع تسا بدل الكاميرات المتضررة جراء عملية تخريبية في الثالث والعشرين من حزيران/يونيو السابق.

وقدمت ايران ثلاثة شروط لإعادة تركيب الكاميرات في المجمع، وهي انتهاء الفحوص الامنية والقضائية لعملية التخريب وإدانة عمليات التخريب على لسان الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاضافة الى إجراء فحوص فنية وأمنية على الكاميرات قبل تركيبها.

وفي وقت طالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي، ايران ببطاقةَ ذاكرة احدى الكاميرات المفقودة التي تعرضت الى تخريب، اكد مصدر ايراني أن الذاكرة طالها التخريب الكامل الذي تعرّضت له مجمع تسا مشيرا الى إنه ينبغي للوكالة الدولية للطاقةِ الذرية أنْ تردَّ على تساؤلاتِ طهران حول عدمِ توظيفِ امكانياتِها لإيقافِ العملياتِ التخريبية ذاتِ المصدرِ الواضح.

واتهمت الجمهورية الإسلامية الكيان الاسرائيلي بالوقوف وراء عمليات تخريب في مواقع نووية إيرانية. مشيرة أن التخريب الذي طال مجمع تسا في كرج ارتكز على بيانات مقرصنة من كاميرات المراقبة.