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بالفيديو.. غضب متواصل بالسودان في ذكرى ثورة ديسمبر

الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم تظاهرات حاشدة في الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام عمر البشير، وتجمع المتظاهرون أمام القصر الرئاسي، معلنين رفضهم للاتفاق السياسي بين الجيش ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

العالم - مراسلون

الـ19 الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر، خرج الملايين من افراد الشعب السوداني في العاصمة السودانية الخرطوم ومعظم ولايات السودان المختلفة، وهم يهتفون بسقوط العسكر وعودته الي ثكناته ورفض اتفاق البرهان وحمدوك وفرض حكومة مدنية خالصة، لم تتغير شعاراتهم وأضافوا لها ضرورة ابتعاد الاحزاب عن مسار الثورة بعد ان فشلوا في ادارة الحكم بالبلاد وشاركوا العسكر عبر اتفاق ظلم الثورة وشعاراتها التي تدعو للحرية والسلام والعدالة.

إتجه الثوار صوب القصر الرئاسي في اصرار تام علي دخوله رغم الحواجز الاسمنتية والاسلاك الشائكة التي احاطت به، واستطاعوا أخيرًا الوصول الي بوابات القصر الرئاسي وسط هتافات تؤكد ان الخطوة الاخيرة لسقوط العسكر قد قربت.

واستخدمت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وفي ذات الوقت تضامن عدد من العسكريين مع الثوار ما يؤشر علي ان بعضًا من القوات العسكرية تتململ من تغلغل الجيش في العمل السياسي وتضامن قياداته مع بعض الميليشيات العسكر.

ولم يتساءل الثوار عمن يقودهم في الفترة القادمة اذا نجحت الثورة لكنهم أكدوا انهم لن يقعوا في الاخطاء السابقة مرة اخري.

وخلال التظاهرات اصيب عدد من الثوار بسبب الغاز المسيل للدموع والطلقات الصوتية، اصابة بعضهم خطيرة.

اصرار من الثورا في العاصمة السودانية الخرطوم على البقاء في محيط القصر الرئاسي حتى اسقاط النظام والعودة الى مدنية الدولة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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بالفيديو.. غضب متواصل بالسودان في ذكرى ثورة ديسمبر

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