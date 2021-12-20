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سياسي تونسي: اجراءات سعيد تفتقد الى توقيت واقعي

الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال الصحافي والكاتب السياسي جعفر البكلي ان ما قام به الرئيس قيس سعيد في الفترة الاخيرة هي مناورة لكي يسكت بها من يطالبوه في الداخل والخارج بخارطة طريق لانهاء مدة الاجراءات الاستثنائية التي اعلن عنها سابقا.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج المغاربية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت اضاف البلكي ان الخريطة التي اعتمدها قيس سعيد من دون ان يستشير بها احدا وتفتقد الى توقيت واقعي. مشيرا الى ان الاجراءات الجديدة يمتد العمل بها لفترة سنة واحدة وبهذا قد يكون سعيد بعد سنة في موقف أقوى ليفرض على الجميع شروطه.

وبشأن سلبيات اجراءات الرئيس التونسي قال البلكي ان سعيد لا يعلم الاوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد على مستوى الاوضاع الاقتصادية وحتى السياسية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق

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