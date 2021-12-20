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الخارجية الصينية: تايوان "ضال" وسيعود إلى البيت في نهاية المطاف

الخارجية الصينية: تايوان
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الصيني اليوم الإثنين إن تايوان “ضال” سيعود إلى البيت في نهاية المطاف وليس قطعة شطرنج يمكن اللعب بها، مؤكدا إصرار بكين على إخضاع الجزيرة لسيطرتها.

العالم-اسيا والباسفيك

ولدى إلقائه كلمة في بكين، قال وانغ يي إن سبب التوتر الحالي هو محاولات حكومة تايوان “الاعتماد على الولايات المتحدة من أجل الاستقلال”، وإن الولايات المتحدة ودول أخرى تحاول “استخدام تايوان للسيطرة على الصين”.

وقال وانغ وهو رئيس سابق لمكتب شؤون تايوان في الصين “هذه التصرفات المنحرفة هي التي غيرت الوضع وقوضت السلام في مضيق تايوان، منتهكة ما أجمع عليه المجتمع الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية”.

وقال إنه ردا على ذلك، اتخذت الصين “إجراءات مضادة قوية” كي “تصدم غطرسة” أولئك الذين يسعون إلى الاستقلال الرسمي لتايوان.

وقال “من الواجب إعادة توحيد الصين، وستتوحد”.

تغضب الصين بشكل خاص من دعم تايوان من قبل الولايات المتحدة، فهي أكبر داعم دولي ومورد للأسلحة إلى الجزيرة على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية.

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