ليبيا تعلن احتیاجها مليون عامل مصري لإعادة إعمار ليبيا

العالم - لیبیا

وخلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة القوى العاملة، لإعلان إطلاق منظومة الربط الالكتروني بين مصر وليبيا، أوضح الرضا أن المنظومة الإلكترونية ستقضي على الهجرة غير الشرعية في ليبيا، وستزيد من عوامل توفير الأمان للعمالة المصرية.

وقال: "لن نتحمل مسؤولية أي عامل يأتي لإعمار ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الإلكتروني"، مشددا على أن العامل غير الشرعي "لسنا مسؤولين عنه ولن نستطيع حمايته".

وشكر الوزير الليبي الحكومة المصرية على كرم الاستقبال والضيافة والتعاون المشترك، مؤكدا أن الوضع الليبي مستقر أمنيا، بدليل استمرار حركة الطيران بين ليبيا والقاهرة.