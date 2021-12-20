الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١
٠٩:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

ليبيا تعلن احتیاجها مليون عامل مصري لإعادة إعمار ليبيا

ليبيا تعلن احتیاجها مليون عامل مصري لإعادة إعمار ليبيا
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، أن السوق الليبية تحتاج قرابة مليون عامل مصري للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

العالم - لیبیا

وخلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة القوى العاملة، لإعلان إطلاق منظومة الربط الالكتروني بين مصر وليبيا، أوضح الرضا أن المنظومة الإلكترونية ستقضي على الهجرة غير الشرعية في ليبيا، وستزيد من عوامل توفير الأمان للعمالة المصرية.

وقال: "لن نتحمل مسؤولية أي عامل يأتي لإعمار ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الإلكتروني"، مشددا على أن العامل غير الشرعي "لسنا مسؤولين عنه ولن نستطيع حمايته".

وشكر الوزير الليبي الحكومة المصرية على كرم الاستقبال والضيافة والتعاون المشترك، مؤكدا أن الوضع الليبي مستقر أمنيا، بدليل استمرار حركة الطيران بين ليبيا والقاهرة.

روابط ذات صلة

إلغاء تعيين سناء المنصوري كسفيرة ليبيا لدى اليابان

ليبيا.. تخوفات من"عصيان مدني" حال تأجيل الانتخابات

القوى الوطنية الليبية تطالب بإجراء الانتخابات في موعدها

تونس..وزير الخارجية يؤكد موقف بلاده ازاء ليبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. لهذا السبب.. باحث سياسي سوري ينتقد جامعة الدول العربية

بالفيديو.. باحث سياسي: دور الجامعة العربية خجولا في الكثير من الأزمات

تسجيل 12 وفاة بمتحور "أوميكرون" في بريطانيا

الخارجية الصينية: تايوان "ضال" وسيعود إلى البيت في نهاية المطاف

بالفيديو.. استاذ قانون دولي: الجامعة العربية خاضعة للقوى العظمى

وزير الصحة: نقف على مسافة واحدة من الشعب الایرانی واللاجئين في تقديم الخدمات