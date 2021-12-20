طهران ترد على مزاعم واشنطن بشأن ضبط شاحنات نفط ايرانية

العالم - خاص بالعالم

واوضح خطيب زادة خلال المؤتمر الصحفي ردأ على سؤال مراسل قناة العالم بشأن مزاعم وزارة التجارة الأمريكية حول ضبط شحنتي أسلحة وأربع شحنات نفط إيرانية في عامي 2019 و 2020،قائلا: الأمريكيون سرقوا نفط الآخرين ، لكنهم يريدون اظهار مثل هذه التصرفات بانها مهمة بینما كلما اقتربوا من سفننا، لمسوا ردنا.

وردا علی مزاعم الولايات المتحدة بأن مطالب إيران كانت أکثر مما كانت عليه في المفاوضات السابقة ، وأنه لم يبق وقت لإيران. قال خطيب زاده : لا علاقة للولايات المتحدة بالاتفاق النووي وهی دولة انسحبت من الاتفاق النووي في عهد ترامب والذي قال " سأعاقب أي دولة يلتزم بالاتفاق النووي" و إذا كان السياسيون وصناع القرار في الولايات المتحدة يعانون من مرض الزهايمر، فإن الجميع في المجتمع الدولي يذكرهم.