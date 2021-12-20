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الخارجية الأمريكية تطلب من مواطنيها تجنب السفر إلى أوكرانيا

الخارجية الأمريكية تطلب من مواطنيها تجنب السفر إلى أوكرانيا
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من مواطنيها تجنب السفر إلى أوكرانيا، بسبب ما قالت إنه تهديدات متزايدة من روسيا.

العالم - الأميركيتان

وحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين فقد دعت مواطنيها إلى تجنب السفر إلى أوكرانيا، زاعمة وجود تهديدات أمنية متزايدة من روسيا.

وأردف البيان أن أمريكا "مستمرة في نصيحتها للمواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب كورونا، والتهديدات المتزايدة من روسيا".

كما ضم بيان الخارجية الأمريكية إلى جانب الأسباب السالفة ما قال إنه "زيادة الحذر بسبب الجريمة والاضطرابات المدنية".

وتشهد العلاقات بين روسيا والناتو، خلال الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجد معدات عسكرية للحلف بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.

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