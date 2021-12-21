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لافرنتييف: تزايد نشاط الإرهابيين في سوريا مثير للقلق

لافرنتييف: تزايد نشاط الإرهابيين في سوريا مثير للقلق
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، إن الجماعات الإرهابية كثفت نشاطاتها في جميع أنحاء سوريا عمليا، وليس فقط في شمال البلاد.

العالم-سوريا

وأضاف لافرنتييف في تصريحات للصحفيين في العاصمة الكازاخية نور سلطان: "لا يمكن إلا أن يثير القلق، تزايد نشاطات الجماعات الإرهابية مؤخرا - ليس فقط في شمال سوريا، بل عمليا في جميع أنحاء البلاد".

وأشار رئيس الوفد الروسي إلى الاجتماع الدوري السابع عشر للمحادثات ضمن صيغة أستانا حول سوريا إلى أن "هذا التزايد والتكثيف يشمل أيضا عناصر تنظيم داعش الإرهابي".

وذكر المسؤل الروسي، أنه "يأمل في أن يناقش بالتفصيل خيارات تعزيز مكافحة الجماعات الإرهابية، وتوحيد جهود جميع الأطراف المعنية في ذلك".

وأشار لافرنتييف إلى أن "تركيا لا تنفذ التزاماتها بالكامل بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الروسي والتركي في آذار عام 2020".

وجدد التأكيد على "سعي بلاده لاتخاذ خطوات لتصحيح هذا الوضع المتمثل بتنفيذ أنقرة لالتزاماتها لافتاً إلى توفر جميع الأسس والمقدمات لذلك".

وأضاف لافرنتييف: "نأمل بأنه سيتم في كانون الثاني المقبل عقد الدورة الدورية السابعة للجنة مناقشة الدستور في سوريا وأن تتمكن الأطراف السورية خلال هذه الجلسة من التوصل إلى حل".

في 21 ديسمبر، بدأت في نور سلطان مفاوضات صيغة "أستانا" للتسوية في سوريا. وتشارك في هذه المشاورات التي ستستمر يومين، وفود من الدول الضامنة - إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة والأمم المتحدة.

المصدر: وكالات

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لافرنتييف: تزايد نشاط الإرهابيين في سوريا مثير للقلق