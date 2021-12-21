السفير حسن ايرلو شهيد حرب الدفاع المقدس والدبلوماسية

العالم - قضية اليوم

الشهيد حسن ايرلو الذي فتح عينيه في ايران عام 1958في مدينة ري جنوبي العاصمة الايرانية طهران وحصل على ماجستير "الدراسات العربية في شبه الجزيرة العربية"، وكان يعاني من اعراض بسبب القصف الكيمياوي الذي تعرض له اثناء حرب الدفاع المقدس المفروضة على ايران.

أصيب الشهيد بفيروس كورونا في مكان مهمته، وبسبب التعاون المتأخر لبعض الدول، عاد للأسف إلى البلاد في ظروف غير مؤاتية ورغم كل الاجراءات العلاجية لتحسين حالته الصحية استهشد صباح اليوم الثلاثاء.

عمل الشهيد حسن ايرلو منسقا للمساعدات الإنسانية الإيرانية لليمن بعد بدء العدوان السعودي عليه في 2015، كما عمل كرئيس للمكتب اليمني في وزارة الخارجية الإيرانية بعد اندلاع العدوان السعودي وتم تكليفه بمنصب نائب المساعد الخاص لوزير الخارجية للشؤون اليمنية من 2015 الى 2020.

حول نقله من اليمن الى ايران قدم المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ايضاحات حول نقله بعد تعرضه لكورونا الى ايران"، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول بعض الأخبار التي يجري تناقلها بشان اوضاع السفير الإيراني لدى حكومة الانقاذ الوطني اليمني: أصيب السفير حسن إيرلو بفيروس كورونا منذ عدة أيام، ونظرا الى حاجته إلى عناية طبية عاجلة، قامت وزارة الخارجية ومن اجل نقله إلى ايران لتلقي العلاج اللازم، بأجراء اتصالات ومشاورات مع بعض دول المنطقة، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى توفير الارضية اللازمة لنقله الى الجمهورية الإسلامية الايرانية.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية أعرب عن تقديره للدول المشاركة في هذا العمل الإنساني في وقتها قائلا: أن بعض التكهنات واثارة الاجواء الاعلامية في هذا الصدد غير صحيحة.

بضل الشهيد حسن ايرلو جهودا كبيرة في سبيل تطوير علاقات بلاده مع اليمن من خلال عمله كسفير للجمهورية الاسلامية في هذا البلد، حيث شهدت العلاقات الثنائية بين الدولتين تطورا إيجابيا متسارعا، وذلك ما اشتار اليه السفير اليمني في طهران السيد إبراهيم الديلمي الاحد الماضي في تصريح له لوكالة "إرنا" الايرانية، مشيرا إلى موضوع نقل السفير الإيراني لدى صنعاء "حسن إيرلو" الذي أصيب بفيروس كورونا ونقله على أثر ذلك إلى طهران لتلقي العلاج اللازم، نافيا صحة الشائعات التي تطلقها ابواق الاعلام الاميركي وابواق الذباب المجازي المعادي لايران واليمن على حد سواء بقوله: ان العدوان حاول بمثل هذه الشائعات إفشال الخطوة الإنسانية المتمثلة في نقل سفير الجمهورية الإسلامية؛ فلا ينبغي التعليق على مثل تلكم السخافات التي تعوّد الإعلام الأميركي على بثها بين الحين والآخر للاصطياد في الماء العكر وتسميم الأجواء.

وأوضح أن "الذي حصل هو تدخل عراقي لدى قوى العدوان من أجل السماح لطائرة نقل عسكرية عراقية القيام بعملية إجلاء طبي للسفير حسن إيرلو"، موضحا قيام السلطات العراقية بطلب الحصول على التراخيص اللازمة لهبوط وإقلاع الطائرة من إدارة مطار صنعاء والجهات المختصة في الجمهورية اليمنية وتم ذلك لأجل الإسهام من قبلنا في هذه العملية ذات الطابع الإنساني في المقام الأول، وشاكرا ايضا المسؤولين في سلطنة عمان على جهودهم المبكرة في هذا الصدد، وإن لم تكلل مساعيهم بالنجاح نتيجة تعنت الجانب السعودي وعدميته.

وكان السفير الشهيد قد بدأ مهام عمله سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الجمهورية اليمنية لدى حكومة الإنقاذ الوطني في هذا البلد العام الماضي 2020 حيث قدم اوراق اعتماده في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 الى رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، كما تسلم قبل ذلك باسبوع وزير حارجية اليمن هشام شرف وتحديدا في 27 تشرين الاول/اكتوبر اوراق اعتماد الشهيد.